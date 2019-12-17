Danıştay yedi yıl sonra genelgeyi iptal etti: 19 Mayıs stadyumlarda kutlanabilecek

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yedi yıl sonra 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını sınırlayan genelgeyi iptal etti. 19 Mayıs kutlamaları stadyumlarda yapılabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı 2012 yılında yayınlanan genelgeyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın başkent dışında sadece okullar ve öğrencilerle kutlanmasına ilişkin genelge yayınlamıştı. 2016 yılında ise Danıştay 10. Dairesi, söz konusu genelgeyi iptal etmişti.
Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu kararı onadı.
Danıştay’ın son kararıyla 19 Mayıs törenleri 2012 yılı öncesinde olduğu gibi stadyumlarda öğrencilerin hazırladığı gösterilerle kutlanabilecek.