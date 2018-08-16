Danıştay üyesinden ‘tarikat şeyhi’ paylaşımı: Hocamız…

Danıştay üyesi Muharrem Özkaya, Nakşibendi tarikatının kolu İskender Paşa cemaatinin 2001’de ölen şeyhi Esad Coşan’ın bir yazısını “İlim ve irfan sahibi hocamız” diyerek paylaştı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndaki (HSK) görev süresi dolunca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 20 Mayıs 2017’de Danıştay üyeliğine atanan Muharrem Özkaya Twitter hesabından İskender Paşa cemaatinin resmi internet sitesi ‘www.iskenderpasa.com’da Esad Coşan imzasıyla yer alan ‘Üç vahim savaş’ başlıklı yazısını iktidarın ‘ekonomik savaş’ söylemine atfen paylaşıp şöyle dedi: “İlim ve irfan sahibi Rahmetli Prof Dr. Esad Coşan Hocamızın Haziran 1994 tarihli İslam mecmuasındaki başmakalesi geçen haftadan bu tarafa ayrı bir gözle yeniden yeniden okunuyor… Çok mühim bir savaşın içerisindeyiz. Asla ümitsiz olmayınız.”

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Erdoğan’ın eski avukatı Özkaya 2014’te o dönem adı HSYK olan kurula da Erdoğan tarafından atanmıştı.