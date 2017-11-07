Danıştay SGK’nın tedavi amaçlı botoksu karşılamasını istedi

Aşırı terleme rahatsızlığı nedeniyle botoks tedavisi olan emekli öğretmen, tedavi masraflarını karşılamayan SGK aleyhinde açtığı davayı kazandı.

Hürriyet’in haberine göre Bursa’da yaşayan 75 yaşındaki emekli öğretmen İsmail Hatemoğlu’nun avukat kızı Gülçin Buluk, Hatemoğlu 2004 yılında aksiler hiperhidroz (aşırı terleme) hastalığı için etkili olan botoks (Botulismus toksini Tip A) tedavisine başladı. Yılda bir kere uygulanması gereken bu tedavi için 2004 ve 2005’te Emekli Sandığı’ndan ödeme yapıldı.

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Hatemoğlu’na 2008 yılında ise Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen ‘hekimler tarafından botoks uygulamasının zorunlu olduğunu belirtir heyet raporu’ alınmış olmasına rağmen, kurumca ödeme yapılmadı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurarak, tedavi masraflarının karşılanmasını talep ettiklerini kaydeden Buluk, kurumun, “Botulismus toksininin (botoks) hangi tanılarda ödeneceğini katalog olarak sayılı bir şekilde yayınladık. Sizin rahatsızlığınız bu tanılardan değil” diye yanıt vererek, talebi reddettiğini belirtti.

SGK’nın ödeme listesine alınacak

Bunun üzerine avukat, ‘aşırı terleme hastalığına ilişkin tedavi masrafının ödenmesi yolunda yaptıkları başvurunun reddine dair işlem ile bu işlemin dayanağı olan SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin, Botulismus Toksini Tip A (botoks) maddesinin eksik düzenlendiği gerekçesiyle maddenin iptali’ için Danıştay’a başvurdu.

Danıştay 11. Dairesi, 2010 yılında Sağlık Uygulama Tebliği’nin ilgili maddesinin iptaline karar verdi. Ancak SGK temyize gitti.

‘Bütün hastalar ücretsiz faydalanabilecekler’

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 11. Daire’nin kararını onadı. Kurul karar düzeltme yoluna başvuran SGK’nın talebini da geçen haziran ayında oy birliğiyle reddetti.

Avukat Buluk, kesinleşen kararla birlikte aksiler hiperhidroz hastalığının tedavisinde etkili olan botoksun, SGK’nın ödeme listesine alınacağını söyledi.

Danıştay’ın kararının bu hastalıktan muzdarip herkesi kapsadığına dikkati çeken Buluk, babasının tedavi masraflarının bu karar sonrasında karşılanacağını dile getirdi: “SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki bu değişikliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz. Yayımlanmasını müteakip tüm bu hastalıktan muzdarip vatandaşlar bu ilacın ödemesinden ücretsiz faydalanabilecekler.”