Danıştay kararını verdi: Üniversite sınavı, açıklandığı tarihte yapılacak

Danıştay, üniversite sınavının erken tarihe çekilmesine yönelik kararın iptali için açılan davayı reddetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İlk olarak ÖSYM, bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 20-21 Haziran’da yapılacağını açıklamış, ancak corona virüsü tedbirleri kapsamında sınav 25-26 Temmuz’a ertelenmişti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 4 Mayıs’ta, sınavın 27 Haziran’da yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu. İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, sınavın erkene alınmasına dair kararın iptalini istemişti.

AA’nın haberine göre Danıştay 8’inci Dairesi, kararın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.