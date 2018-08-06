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Yaramazlara biraz batar!

Danıştay kararı: Sözlü sınavla kamuya avukat alımını içeren yönetmelik iptal

 

Danıştay, sözlü sınavla kamuya avukat alımına imkân veren bakanlar kurulu yönetmelik değişikliğini iptal etti. Yüksek mahkeme kararında ‘objektiflik’ ve ‘liyakat’ vurgusu yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlar kurulunun 2012’de yaptığı değişiklikle yönetmeliğe “Kamu kurum ve kuruluşları; Hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar için yapacakları yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre atama yapabilirler” hükmü eklenmişti.

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İstanbul Barosu adına avukat Atilla Özen, sözlü sınavla avukat alımının subjektif değerlendirmelere neden olacağı gerekçesiyle yönetmelik değişikliğinin iptali istemiyle dava açmıştı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre yönetmelik değişikliğini iptal etti.

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Hazine avukatı, hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına KPSS puanı dışında kurumun kendi yapacağı sözlü sınavla alım yapılmasını hukuka aykırı bulan Danıştay, kararında kamuya avukat alımlarında ‘objektiflik’ ve ‘liyakat’ vurgusu yaparken, dava konusu düzenlemenin ‘keyfi değerlendirmeye imkân verebileceği’ni belirtti.

Kararda, adayların eşit şartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılmasının, merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağına da dikkat çekildi.

Başbakanlık kurumu lağvedildiği için söz konusu karara karşı cumhurbaşkanlığının itiraz etme hakkı var. Eğer cumhurbaşkanlığı itiraz ederse, son kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu verecek.

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