Danıştay kararı bozmuştu: Bakanlık, Karabulut ailesine 225 bin lira ödeyecek

Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut’un otopsisi sırasında kirli eldiven kullanıldığı iddiasıyla açılan davada Adalet Bakanlığı’nın aileye 225 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Hürriyet’ten Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre 2009 yılında öldürülen Karabulut’un Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisi sırasında iç çamaşırına erkek cesedinden sperm bulaşmış ve yanlış rapor hazırlanmıştı.

Personelin otopsi sırasında aynı eldivenle iki cesede müdahale ettiği ortaya çıkınca Karabulut ailesi Adalet Bakanlığı’na 2010 yılında 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

İstanbul İdare Mahkemesi ilk kararda Adalet Bakanlığı’nın 25 bin lira tazminat ödemesine karar vermiş, avukatların itirazda bulunduğu Danıştay, tazminatı az bularak kararı bozdu.

Bunun üzerine İstanbul 4’ncü İdare Mahkemesi yeni bir karar vererek Adalet Bakanlığı’nı Karabulut ailesine 225 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

24 yıl hapse mahkum edilen Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı hücresinde ölü bulunmuştu.