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Danıştay: Arkeolojik ‘SİT’ alanlarına güneş enerjisi santrali kurulamaz

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RIFAT DOĞAN

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Danıştay 14’üncü Dairesi, 1’inci ve 2’inci derece arkeolojik SİT alanlarına güneş enerjisi santrali kurulmasına izin veren kararın yürütmesini durdurdu.

Fotoğraf: DHA

Mimarlar Odası, Arkeologlar Derneği ve Ekoloji Kolektifi Derneği, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 662 sayılı ilke kararının iptali talebiyle yargıya başvurmuştu.

Dava dilekçesinde ‘güneş enerji santrallerinin kurulumu için yapılması gereken uygulamaların arkeolojik kalıntılara zarar vereceği ve bir arkeolojik çalışmada katmanlardaki buluntuların birlikte değerlendirilme şansının bu uygulamalarla ortadan kalkacağı; bilimsel kazı planlanmamış alanlarda var olan kültür varlığı potansiyelinin, yani toprak altının korunmayacağı’ savunulmuştu.

Danıştay 14’üncü Dairesi oy çokluğuyla yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Arkeolojik SİT alanlarını koruma ve kullanma koşullarına ilişkin esas norm niteliğindeki 658 sayılı ilke kararına atıf yapılan gerekçeli kararda “Söz konusu ilke kararı alınırken, uluslararası sözleşmeler ve kanunlar ile düzenlenerek, güvence altına alınan koruma yükümlülüğü, ve yaklaşımından uzaklaşıldığını göstermektedir. Dava konusu ilke kararı 1. ve 2. derece arkeolojik alanlarında güneş enerjisi santralleri kurulmasına izin vermesi sebebiyle 658 sayılı ilke kararına aykırıdır” dendi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan davacı üç kurum, Danıştay’ın durdurma kararının ardından koruma kurulları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı koruma ilkelerine aykırı uygulamalara karşı göreve çağırdı.

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