Danıştay davasında yeni karar: 39 yıl alan ‘Osmanım’ı şimdi ara ki bulasın!

Danıştay saldırısıyla ilgili davada tetikçi Alparslan Arslan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alırken, aralarında Ergenekon davasında gizli tanık olarak ifade verince serbest kalan Osman Yıldırım’ın da bulunduğu üç sanık 39’ar yıl hapis cezası aldı.

Danıştay 1’inci Dairesi’ne 17 Mayıs 2006’da saldıran Alparslan Arslan, hakim Mustafa Yücel Özsilgin’i öldürmüş, dört daire üyesini yaralamıştı. Yakalanan Alparslan Arslan, saldırıyı dairenin türbanı yasaklayan kararını protesto etmek için düzenlediğini söylemişti.

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2008 yılında sonuçlanan davada Alparslan Arslan ile tendisine yardımdan yargılanan Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır ömür boyu hapis cezası almıştı. Ancak karar daha sonra yok sayılmış ve saldırının ‘Ergenekon Terör Örgütü’ işi olduğu gerekçesiyle dava Ergenekon davasıyla birleştirilmişti.

Bu davanın kritik ismi Osman Yıldırım ise Ergenekon davasında ‘gizli tanık’ olarak ifade verdikten sonra örgüt üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verilerek tahliye edilmişti. Dava sürecinde bugün firarda olan Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün Yıldırım’ın ifadesini alırken ‘Osmanım‘ demesi çok tartışılmıştı. En son Paris’te görülen Osman Yıldırım için Ekim 2017’de yakalama kararı çıkarıldığından bu yana ortada yok.

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Ergenekon davasının düşmesinden sonra ise Danıştay saldırısı davası Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar görülmeye başlanmıştı.

Mahkeme Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu, 39 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı. Sağır ve Timuroğlu, 2008’deki yardıamada ömür boyu hapis cezası alıp Ergenekon mahkemesinin kararı uyarınca beraat etmişti.

2014’te tahliye edilen Timuroğlu daha sonra kız kardeşini öldürmekten hüküm giydi ve halen hapiste. Sağır da 2014’te tahliye edilmişti.

Mahkeme son kararında tetikçi Alparslan Arslan’a çeşitli suçlardan ayrıca 72 yıl hapis cezası verdi.