Danıştay da zeytinliklere arka çıktı: Tesis yapamaz ve işletemezsiniz

‘Üretim Reform Paketi’ndeki üreticilerce zeytinlik sahaların ‘ölüm fermanı’ diye nitelenen maddenin komisyona geri çekilmesinin ardından zeytinlikler için bir iyi haber de Danıştay’dan geldi.

Danıştay, gerekli tedbirler alınsa bile zeytinlik sahasında sanayi tesisi kurulamayacağına hükmetti.

Hürriyet’ten Banu Şen’in haberine göre, Balıkesir Havran’daki Koza Altın Madenciliği’nin zeytinlik sahasında altın aramak için aldığı ruhsata karşı açılan davaları karara bağlayan Danıştay, zeytinliklerde sanayi tesisi kurulmasına karşı çıktı.

Yasa çıkmazsa emsal olacak davanın başlangıcı ise 10 yıl önceye dayanıyor. O dönem faaliyet gösteren Koza Altın Madenciliği, 10 yıl önce Balıkesir Havran’daki zeytinlik sahasında altın aramak için ruhsat aldı. Avukatlar Senih Özay ve Murat Fatih Ülkü, bu ruhsatlara karşı dava açtı. Dava, 2010’da Balıkesir İdare Mahkemesi’nce “Ruhsat hukuka uygundur” denilerek reddedildi.

Bunun üzerine davacılar Danıştay’a başvurdu. Danıştay 8’inci Dairesi, kararı bozdu.

Ancak Balıkesir İdare Mahkemesi ise 2011’de kararında direndi. Bunun üzerine dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na (DİDDGK) geldi. Kurul 2015’te Balıkesir İdare Mahkemesi’nin ısrar kararını bozdu.

‘Zeytinliklere üç kilometre mesafe içinde tesis yapılamaz’

Bunun üzerine karşı tarafın son bir hamle yaparak karar düzeltme için başvurmasına rağmen kurul, iki yıl önce verdiği aynı içerikteki bozma kararına karşı yapılan karar düzeltme talebini de reddederek son sözü söyledi.

Danıştayın kararında şu ifadeler yer aldı: “Zeytinlik sahalarında bu sahalara üç kilometre mesafe içinde, gerekli tedbirler alınmış olsa bile, zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri hariç, kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran ya da sayılan olumsuz sonuçlara yol açma ihtimali bulunan tesisler yapılamaz ve işletilemez.”

Avukatlar Senih Özay ve Murat Fatih Ülkü Danıştay’ın kararının emsal teşkil ettiğini belirtti.