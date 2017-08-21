Danıştay, cinsel istismar suçlularına ‘kimyasal hadım’ı içeren maddeyi durdurdu

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Danıştay, cinsel istismar suçlularına, ‘kimyasal hadım’ olarak da adlandırılan ilaçla tedaviyi de içeren yönetmelikteki hadım işleminin ne şekilde yapılacağını düzenleyen maddeyi durdurdu.

Yönetmeliğe göre, cinsel istismar suçundan hüküm giyenler hakkında cezanın infazı sırasında ya da koşullu salıverildikleri denetim süresi içerisinde ‘cinsel isteği azaltıcı tıbbı tedavi’ de dahil önemli yaptırımlar getirilebiliyordu.

Reklam

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Türkiye Psikiyatri Derneği ile bir yurttaş, yönetmeliğinin bazı hükümlerinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Dosya üzerinde ilk incelemeyi yapan Danıştay Tetkik Hâkimi Ahmet Faruk Özer, yönetmeliğin yasal dayanağı olan İnfaz Kanunu’nun 108. maddesindeki ‘tıbbi tedaviye tabi tutulma ve tedavi amaçlı programlara katılma yükümlülüğüne’ vurgu yaptı. Özer, yönetmeliğin 7/1. maddesinde ‘cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan yöntem’ ifadesine yer verilerek, kanunda yer almayan bir tanımlamaya gidildiği ve ‘tıbbi tedavi’ kavramından ayrılındığını belirtti. Hâkim Özer, bu durumun yetki aşımı olduğunu savundu.

Danıştay bu görüş ışığında, yönetmeliğin 7/1. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına oy çokluğuyla karar verdi.

Gerekçede, Anayasa’da tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulmayacağının hüküm altına alındığı vurgulandı.

Bu nedenle, ‘ancak kanunda açıkça belirtilmek, sınır ve kapsamı çizilmek suretiyle kişinin vücut bütünlüğüne yönelik düzenlemelerin getirilebileceği’ anlatıldı. Kararda, “Kanunda sınırları belirsiz tedavi kavramını da aşar nitelikte yöntemler içeren davaya konu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamakta olup uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlara yol açabileceği sonuçlarına varılmaktadır” denildi.

Söz konusu yönetmeliğin dayanağı olan yasada, ‘tedavi’den ne anlaşılması gerektiğinin açıkça düzenlenmediği belirtilen kararda, Anayasa’nın 17. maddesi uyarınca kişilerin vücut bütünlüğüne yönelik düzenlemelerin ancak kanunla yapılabileceği, bu nedenle de yönetmelik ile ‘yetki aşımı’ yapıldığı kaydedildi.

Karar uyarınca, hükümlü yönünden uygulanacak tedaviden ne anlaşılması gerektiği yasayla düzenleninceye kadar yönetmelik uyarınca doktorlar herhangi bir tedavi gerçekleştiremeyecek.