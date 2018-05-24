Danıştay başkanının dünürü AKP’den milletvekili adayı

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün dünürü (damadının annesi) eczacı Zemzem Güldener Açanal’ın AKP’den milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’e konuşan Zemzem Açanal, ‘’Hak ettiğim için listedeyim. AKP Şanlıurfa Kadın Kolları kurucusu ve gönülden bağlı neferiyim. Cumhurbaşkanım takdir etti ve beni listeye aldı” dedi.

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Şanlıurfa’dan yedi milletvekili bulunan AKP açısından rahatlıkla seçilecek yerde aday listesine konulan Zemzem Açınal ayrıca şunları söyledi: “2003’ten beri partinin içindeyim. Belediye Başkan vekilliği yaptım. Şanlıurfa Ak Parti Kadın Kolları kurucusuyum. Partimin her zaman emrinde çalıştım. Hiçbir zaman gönül bağımı kesmedim. Adaylığımın torpille alakası yok. Ben hak etmemiş miyim yani? Hiçbir geçmişim olmasa, mücadelem olmasa, Zerrin Hanım baskısıyla girmiş olsaydım, o zaman dedikleri doğru çıkardı. Ben her zaman partimin içindeyim. Bu dönem de Cumhurbaşkanım layık gördü. Aksini düşünmek doğru değildir.”

Zerrin Güngör’ün kızı Gözde Açanal ve Zemzem Açanal’ın oğlu Hazım Açanal, 1 Temmuz 2017’de evlenirken nikah şahitleri arasında Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da vardı.

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Zerrin Güngör’ün diğer kızı Gonca Hatinoğlu’nun geçen martta hakim olarak Adalet Bakanlığı kadrosunda işe başlar başlamaz bir günlük mesleki deneyimle Yargıtay’a tetkik hakimi olarak atanması eleştiri konusu olmuştu.

Zerrin Güngör’ün diğer damadı Volkan Hatinoğlu da cumhurbaşkanlığının inşaatını üstlenen Rönesans Holding’de yönetici olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.