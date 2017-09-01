Danıştay başkanı ‘tarafsız yargı’yı savundu: CHP yargı düzeni değiştiği için çok rahatsız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Rize’de çay hasadı yapan ‘üçlü’ arasında yer alan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, yargının taraflı olmadığını savundu: “CHP eski yargı düzeni değiştiği için çok rahatsız. Yargı şimdiye kadar hiç bu kadar tarafsız ve bağımsız olmamıştı.”

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, ‘Resepsiyonda neler yaşandı?’ başlıklı bugünkü yazısında, 30 Ağustos resepsiyonunda Güngör’le yaptığı görüşmeyi aktardı.

Reklam

Danıştay başkanına “Nasılsınız? Son dönemde yargıyla ilgili eleştirilere ne diyorsunuz?” diye sorunca ‘bam teline bastığını’ anladığını söyleyen Alçı, Güngör’ün durumdan çok rahatsız olduğunu savundu.

Güngör şöyle konuştu: “Yargıyı bu şekilde malzeme yapmak, töhmet altında bırakmak bütün Türkiye’ye zarar verir. CHP eski yargı düzeni değiştiği için çok rahatsız. Bakın, yargı taraflı deniyor. Ben Danıştay Başkanı olarak sizi temin ederim ki yargı şimdiye kadar hiç bu kadar tarafsız ve bağımsız olmamıştı. Şundan emin olun ki, şimdiye kadar herhangi bir kararımızla ilgili en ufak bir telkin, telefon, uyarı almadım, almadık. CHP, Adalet Kurultayı’ndan sonra yayınladığı bildirgeyle ne yapmaya çalışıyor? Aslında ben biliyorum. Tek başlarına güçlü siyaset yapamadıkları için eskiden onların imdadına yargı yetişiyordu. Şimdi artık yargı bunu yapmıyor. O nedenle rahatsızlar.”

‘Çay partisi’nden ‘Ak Saray’a

Türkiye kamuoyu Güngör’ün ismini yakından tanıyor.

Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’yla 12 Mayıs 2014’teki Danıştay töreninde tartışmıştı.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de Erdoğan salondan ayrılırken, adaletin bağımsızlığını sembolize etmesi için düğmesiz yapılan cübbesini iliklemeye çalışmıştı.

Güngör, iki yıl sonra, 5 Mayıs 2016’da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rize ziyaretine de katılarak Sayıştay Başkanı Recai Akyel ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’le birlikte çay hasadı yapmıştı.

Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu’nun Erdoğan’ın ‘Ak Saray’ında müdür olarak çalıştığı, damadı Volkan Hatinoğlu’nun da ‘Ak Saray’ın yapımını üstlenen Rönesans Holding’in bünyesindeki Sağlık Yatırım A.Ş.’de Nisan 2016’da yönetici olarak işe başladığı ortaya çıkmıştı.