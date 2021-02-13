Diken

Yaramazlara biraz batar!

Danıştay, bakanlığın ‘Dipsiz Göl’ kararını kaldırdı: Valiye ön inceleme

Danıştay, Dipsiz Göl’ün define kazısıyla kurutulmasına ilişkin Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’e soruşturma izni vermeyen İçişleri Bakanlığı kararını iptal etti.

Gölün kurutulmadan önceki hali… (Fotoğraf: DHA)

Dumanlı Köyü’ndeki Taşköprü Yaylası’nda bulunan Dipsiz Göl’de ‘define’ söylentisi üzerine 2019’da yasal izinle kazı yapılmış ancak göl kurutulmuştu.

Reklam

Ankara Barosu ve Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bakanlık, vali hakkında soruşturma izni vermemişti.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın verdiği bilgiye göre Danıştay, baro ve HKP’nin başvurusu üzerine, soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdı.

Danıştay Birinci Dairesi’nin kararında, valiye yöneltilen ‘define arama ve kazı çalışmasına göz yumma ve gölün kurumasına, meranın tahribine neden olmak’ suçlamaları anımsatıldı.

Reklam

Kararda, suçlamaların ön inceleme gerektirecek nitelikte olduğu belirtilerek ön inceleme izni verilerek rapor hazırlanmasına hükmedildi.

Karara göre inceleme raporuna dayanılarak, vali hakkında soruşturma izni verilip verilmemesine dair yeniden bir karar alınması gerekiyor.

Define kazısıyla ‘kurutulan’ Dipsiz Göl su tutmaya başladı

DSİ’den ‘Dipsiz Göl önlemi’: Su kaynaklarıyla ilgili işlemlerde görüş alınacak

Yasal define aramalarına Dipsiz Göl düzenlemesi: Artık ÇED zorunlu

Dipsiz Göl için uzman görüşü: Suyu doldurursanız ancak havuz olur

Ankara Barosu, Dipsiz Göl’ü kurutanlar hakkında suç duyurusunda bulundu

Çevre ve şehircilik bakanı: Dipsiz Göl eski haline kavuşacak

12 bin yıllık Dipsiz Göl’ün yok edilmesinde sorumluluğu olan görevliler açığa alındı

‘Define’ uğruna 12 bin yıllık Dipsiz Göl yok edildi

‘Define’ söylentisi çıktı; Dipsiz Göl’de su tahliye edildi, kazı başlatıldı

SON HABERLER

26 ülke büyükelçiliğine atama

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Dört uluslararası örgüt daimi temsilcisi ile 22 ülke büyükelçisi merkeze alındı. Merkeze çekilen uluslararası örgüt daimi temsilciliklerine ve 26 ülke büyükelçiliğine atama yapıldı.

‘Sahte hoca’ya ‘örgüt propagandası’ suçundan tahliye

Sosyal medyada paylaşılan cinsel istismar görüntüleriyle tepkilere neden olan ve ‘dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan yedi yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ‘sahte hoca’ Burhan Dalgalı’nın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yargılandığı davada, tahliyesine karar verildi.