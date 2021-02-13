Danıştay, bakanlığın ‘Dipsiz Göl’ kararını kaldırdı: Valiye ön inceleme

Danıştay, Dipsiz Göl’ün define kazısıyla kurutulmasına ilişkin Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’e soruşturma izni vermeyen İçişleri Bakanlığı kararını iptal etti.
Dumanlı Köyü’ndeki Taşköprü Yaylası’nda bulunan Dipsiz Göl’de ‘define’ söylentisi üzerine 2019’da yasal izinle kazı yapılmış ancak göl kurutulmuştu.
Ankara Barosu ve Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bakanlık, vali hakkında soruşturma izni vermemişti.
Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın verdiği bilgiye göre Danıştay, baro ve HKP’nin başvurusu üzerine, soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdı.
Danıştay Birinci Dairesi’nin kararında, valiye yöneltilen ‘define arama ve kazı çalışmasına göz yumma ve gölün kurumasına, meranın tahribine neden olmak’ suçlamaları anımsatıldı.
Kararda, suçlamaların ön inceleme gerektirecek nitelikte olduğu belirtilerek ön inceleme izni verilerek rapor hazırlanmasına hükmedildi.
Karara göre inceleme raporuna dayanılarak, vali hakkında soruşturma izni verilip verilmemesine dair yeniden bir karar alınması gerekiyor.