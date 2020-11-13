Danimarka’dan sonra Yunanistan’da da vizon çiftliğinde Covid 19 tespit edildi

Yunanistan’da tarım bakanlığı iki vizon çiftliğindeki hayvanlarda Covid 19 tespit edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkenin güneyindeki iki çiftlikte tespit edilen corona virüsünün mutasyona uğramadığı belirtildi.

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Çiftlikteki yetiştiriciye de virüs bulaştığı, diğer çalışanlara da test uygulandığı ifade edildi.

Covid-19 bulunan Kozani’deki çiftlikte 2 bin 500 vizonun itlaf edileceği belirtildi.

Geçen hafta da Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen vizon çiftliklerinde mutasyona uğrayan Covid-19 tespit ettiklerini ve 17 milyon vizonun itlaf edileceğini açıklamıştı.

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Ancak iki gün önce Danimarka hükümeti 17 milyon vizonu öldürme kararı için “Yasal dayanağımız yok” diyerek özür dilemişti.