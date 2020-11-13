Danimarka’dan sonra Yunanistan’da da vizon çiftliğinde Covid 19 tespit edildi

Yunanistan’da tarım bakanlığı iki vizon çiftliğindeki hayvanlarda Covid 19 tespit edildiğini açıkladı.
Ülkenin güneyindeki iki çiftlikte tespit edilen corona virüsünün mutasyona uğramadığı belirtildi.
Çiftlikteki yetiştiriciye de virüs bulaştığı, diğer çalışanlara da test uygulandığı ifade edildi.
Covid-19 bulunan Kozani’deki çiftlikte 2 bin 500 vizonun itlaf edileceği belirtildi.
Geçen hafta da Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen vizon çiftliklerinde mutasyona uğrayan Covid-19 tespit ettiklerini ve 17 milyon vizonun itlaf edileceğini açıklamıştı.
Ancak iki gün önce Danimarka hükümeti 17 milyon vizonu öldürme kararı için “Yasal dayanağımız yok” diyerek özür dilemişti.