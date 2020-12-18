Danimarka’da yeni yasa: Açık rıza yoksa tecavüzdür; şiddete başvurması gerekmez

Danimarka’daki kanun değişikliğiyle açık şekilde rızanın olmadığı durumda cinsel ilişki suç sayılacak.

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

Meclisten geçen yeni yasayla tecavüz suçunu oluşturan şartlar genişletildi. Önceki yasada tecavüz suçu işleyenin şiddete başvurduğu ya da direnemeyecek birine saldırdığının gösterilmesi gerekiyordu.

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1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe konacak yasayla ilgili Adalet Bakanı Nick Haekkerup “Artık daha net olacak; eğer her iki tarafın da cinsel ilişki için rızası yoksa bu tecavüzdür” dedi.

2018’de benzer bir yasa İsveç’te de çıkarılmış ve sonucunda tecavüz suçundan hükümler yüzde 75 artmıştı.

Danimarka’da bakanlığın verilerine göre her yıl yaklaşık 11 bin 400 kadın tecavüze uğruyor ya da tecavüz teşebbüsüne maruz kalıyor.

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Uluslararası Af Örgütü, Danimarka’nın rıza olmadan cinsel ilişkiyi tecavüz sayan 12’nci ülke olduğunu belirtti.

Af Örgütü’nden kadın haklarıı araştırmacısı Anna Blus “Bu, Danimarkalı kadınlar için eskimiş ve tehlikeli tecavüz yasalarının tarihin çöp kutusuna atıldığı tarihi bir gün” dedi.