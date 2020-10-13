Danimarka’da, ‘corona’ya karşı önlem amaçlı 2.5 milyon vizonun itlafına başlandı

En az 63 çiftlikte corona virüsü görülen Danimarka’da, hastalığın yayılmasına karşı alınan tedbir amaçlı karar uyarınca 2.5 milyon vizonun itlaf edilmesine başlandı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Virüsün bulaştığı vizonların Danimarka Veterinerlilk ve Gıda Dairesi tarafından itlaf edileceği açıklandı. Virüs görülen çiftliklere 8 kilometre mesafedeki çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri ise ‘corona’ bulaşmayan vizonları kendileri uyutacak.

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Yetkililer, dün akşam, geçen perşembe başlatılan işlemin aylarca sürebileceği, enfekte olmayan vizonlarını öldürmek zorunda kalanlara yüzde 100, virüs taşıyanların sahiplerine ise daha az miktarda tazminat ödeneceğini söyledi. Bazı çiftlik sahiplerinin yetkilileri içeri almaya direndiği belirtildi.

Dünyanın önde gelen vizon ihracatçılarından Danimarka yılda 17 milyon kürk üretiyor. Kürklerin çoğu Çin ve Hong Kong’a satılıyor.

Sektör temsilcileri, çiftlik sahipleri, bu kadar fazla hayvanın itlaf edilmesinin maddi anlamda büyük zarar vereceğinden endişe ederken bilim insanları, vizonlara virüsün nasıl bulaştığını ve onlardan insanlara bulaşıp bulaşamayacağına dair sorunun yanıtını arıyor.