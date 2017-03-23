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Danimarka’da başörtülü kadınların işsizlik maaşında kesintiye giden iki belediye uyarılacak

 

Danimarka’da iki belediye, başörtüsünü çıkarmak istemediği için iş tekliflerini geri çeviren ve işsizlik maaşı alan kadınların maaşlarında kesinti yaptı.

Fotoğraf: DHA

Çalışma Bakanı Troels Lund Poulsen, ülkenin en büyük 10 belediyesinde yaptıkları araştırmada, belediyelerden ikisinin, kendilerine önerilen işleri başörtülerini çıkarmak istemedikleri için geri çeviren kadınların işsizlik maaşlarında kesintiye gittiğinin tespit edildiğini söyledi.

Konuyla ilgili belediyelere uyarı mektubu yollayacağını açıklayn Poulsen, “Dini, kültürel ya da manevi gerekçeler, iş piyasasından muaf tutulmak için kabul edilebilir nedenler değil” diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı’nın işverenlerin çalışanlara başörtüü yasağı getirebileceğine yönelik kararını hatırlatan Poulsen, işverenlerin iş yerlerinde kendi kurallarını uygulayabileceğini, ancak sorun yaşanması halinde yargının çözüm getirebileceğini belirtti.

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