Danimarka’da 60 kişiye ‘burka ve peçe yasağı’nı ihlalden ceza

Danimarka’da 60 kişiye, iki yıl önce yürürlüğe giren ‘örtünme yasası’nı ihlal etmekten idari para cezası verildi.

Fotoğraf: Reuters

Danimarka Devlet Televizyonu DR’nin emniyet verilerine dayandırdığı haberine göre ülkede 60 kişiye kamuoyunda ‘burka ve peçe’ yasası olarak da bilinen ‘örtünme yasası’na aykırı davranmaktan idari para cezası uygulandı.

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Ceza uygulananların arasında yasa kapsamında yüzünü kapatacak şekilde kasket takanlar ve kar maskesi giyenler de olduğu belirtildi.

Danimarka’da 1 Ağustos 2018’de yürürlüğe giren ‘örtünme yasası’ kapsamında kamusal alanda yasaklanan peçe ve burka giyen kadınlara 10 bin krona (11 bin Türk lirası) kadar idari para cezası uygulanıyor.