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Yaramazlara biraz batar!

Danimarka, Türkiye vatandaşlığı da bulunan IŞİD’liyi vatandaşlıktan çıkardı

Danimarka hükümeti S.K. adında 25 yaşındaki Türkiye-Danimarka çift vatandaşlığı bulunan bir IŞİD’liyi vatandaşlıktan çıkardı.

Danimarka Parlamentosu (Fotoğraf: Reuters)

24 Ekim’de parlamentodan geçirilen yasayla Danimarka hükümeti, Sığınmacılık ve Entegrasyon Bakanlığı’na IŞİD ve benzeri terör örgütlerine katılanların vatandaşlıklarını geri alma yetkisi vermişti.

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The local’ın haberine göre S.K.’nın avukatı Mette Grith Stage vekilinin vatandaşlığının alındığını doğruladı.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da büyüyen S.K., IŞİD bağlantısı nedeniyle aranıyordu ve kendisi hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Yerel gazete Berlingske’nin edindiği bilgilere göre S.K. Danimarka tarafından Interpol aracılığıyla aranıyordu. Danimarka’ya geri dönüş yapmak için gecici pasaport almak istemiş fakat kendisine pasaport verilmemişti.

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