Danimarka meclis başkanından milletvekiline: Çocuğunu dışarı çıkar

Danimarka’da, beş aylık kızıyla parlamentodaki bir oturuma katılan milletvekili Mette Abildgaard’ın bu davranışı kabul görmedi. Meclis Başkanı Pia Kjaersgaard, bebeğin oturumun yapıldığı salonda işi olmadığını söyleyerek onu dışarı çıkarmasını istedi.

Abildgaard hamileyken katıldığı bir oturum öncesinde sohbet ediyor Fotoğraf: Deutsche Welle

BBC’deki habere göre Facebook’ta konuyla ilgili paylaşım yapan Abildgaard, babası ilgilenemeyeceği için bebeğini yanında götürdüğünü, başka bir milletvekilinin çocuğunu mecliste gördüğü için izin alma gereği duymadığını belirtti.

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Abildgaard, Facebook paylaşımında “Asistanımla konuştuk ve kızımın en ufak bir ses çıkarması halinde onu oturumun yapıldığı salona götürmeme kararı verdik. Ama çok sessiz ve sakin bir gününde olduğu için onu da yanıma aldım” yazdı ve kendisini eleştiren Kjaersgaard’ın bir not göndererek bebeği dışarı çıkarmasını istediğini ifade etti.

Basının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Meclis Başkanı Kjaersgaard ise “Mecliste milletvekiller bulunmalı, çocuklar veya bebekler değil” dedi.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Meclis başkanının tutumu Facebook’ta tepki çekti. Abildgaard’ın takipçilerinin büyük kısmı ‘Anne, baba ve çocukları temsil eden bir meclisin kapılarının onlara açık olması gerektiği’ görüşünde birleşti.

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Parlamentoya bebek getiren ilk siyasetçi Abildgaard değil. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, geçen yıl, üç aylık kızı Neve’yi yanına alarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na bebeğiyle katılan ilk lider olmuştu. Avustralyalı senatör Larissa Waters (üstte) ve Kanadalı bakan Karina Gould da mecliste bebeklerini emziren siyasetçiler arasında yer alıyor.