Danimarka Kralı’nın 1495’te batan gemisinin enkazında 2 metrelik mersin balığı bulundu

Baltık Denizi’nde, 1495’te batan bir geminin enkazında mutfakta saklanmış bir mersin balığının kalıntısı bulundu.

Fotoğraf: Lund Üniversitesi

Danimarka Kralı Hans, 1495 yılında ‘Gribshunden’ adlı gemisiyle İsveç’e doğru yola çıktı. Amacı üç İskandinav ülkesinden oluşan birliği kendi krallığı çatısında toplamaktı. Ancak gemi, o zaman Danimarka sınırlarında, günümüzde İsveç sınırlarında olan Ronneby açıklarında battı. Kral battığında gemide değildi. Ama geminin batmasının kralın prestiji ve askeri gücü konusunda olumsuz etkisi oldu.

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İsveç’teki Lund Üniversitesi’nden bilim insanları, ‘Journal of Archeological Science’ (Arkelolji Bilimi Dergisi) adlı yayın organı için yazdıkları makalede şu ifadelere yer verdi: “2019’da bulduğumuz 2 metre boyundaki mersin balığının kalıntılarının 500 yılı aşkın süre hiç bozulmadan, tek parça halinde günümüze ulaştığını gördük.”

Gemi enkazının çok iyi durumda olduğunun altını çizen bilim insanları, mersin balığının kralın prestiji düşünülerek mutfakta sergilendiğini, kralın İsveçli asilleri etkilemeyi amaçladığını düşündüklerini yazdı.

Danimarka, Norveç ve İsveç’ten oluşan, ‘Kalmar Birliği’ adı altındaki birlik İsveç’in 1523’te yeniden bağımsız krallığını kurmasıyla dağıldı.