Danimarka, ‘kanda pıhtılaşma’ya yol açtığı şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımına ara verdi

Danimarka’da Covid-19’a karşı kullanılan, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketi tarafından ortak geliştirilen aşının kullanımına ara verildiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık İdaresi’nin internet sitesindeki açıklamada, aşının uygulandığı kişilerde ciddi oranda ‘kanda pıhtılaşma’ görüldüğü yönünde şikayetler alınması üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

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AA’nın haberine göre Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) konuya ilişkin inceleme başlattı.

Ajansın açıklamasında ‘kanda pıhtılaşma’ şikayetleriyle AstraZenaca aşısı arasında şu an için herhangi bir bağ kurulamayacağı da vurgulandı.

Açıklamada, Danimarka’da AstraZeneca aşısı yapılan ve pıhtılaşma şikayeti bildiren bir kişinin hayatını kaybettiği, aşının uygulanmasına 14 gün ara verildiği kaydedildi.