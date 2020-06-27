Danimarka başbakanı üçüncü kez nikah erteledi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen nikah tarihini üçüncü kez erteledi.

Fotoğraf: Reuters

Frederiksen, önceki akşam, Avrupa Konseyi’nin 17-18 Temmuz’da, Belçika’nın Brüksel kentinde yapılması kararlaştırılan toplantısına katılmak için nikahı ertelediklerini açıkladı.

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Haberi Facebook hesabından duyuran Frederiksen şunları yazdı: “Ben gerçekten bu mükemmel adamla evlenmek için heyecanlanıyorum. Ama bu kolay görünmüyor. Evlenmeyi planladığımız cumartesi günü konsey toplantısı var. Danimarka’nın çıkarlarını düşünmek zorundayım. O nedenle nikah bir kez daha ertelendi. Anlayışı için ona teşekkür ederim.”

Nişanlısı Bo Tengberg ile bir de fotoğrafını paylaşan Frederiksen, geçen yıl haziran ayındaki seçimler için nikahı ertelemiş, ikinci erteleme ise pandemi nedeniyle olmuştu.

41 yaşında makama gelerek ülkenin en genç başbakanı unvanına sahip olan Frederiksen’in katılacağı toplantının gündemi Covid-19 salgının karşı ‘kurtarma planı’ ve yeni bütçe olacak.