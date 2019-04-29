Daniel Craig: Bond karakterini benden sonra bir kadın oynasın

Bond serisinin son dört filminde rol alan ve gelecek yıl vizyona girecek yeni filmde de ajan karakterini canlandıracak Britanyalı oyuncu Daniel Craig, kendisinden sonra bu karakteri bir kadının canlandırmasını önerdi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Craig’in önerisi, geçmişte Bond kızını canlandıran Madeline Smith’in “Bond karakteri bir gün kadın olsun” demesinden birkaç gün sonra geldi.

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2006’dan beri ‘Casino Royale’, ‘Quantum of Solace’, ‘Skyfall’ ve ‘Spectre’de rol alan ünlü oyuncu, rol aldığı beşinci filmden sonra seriden ayrılacağı için yöneltilen, “Sizden sonra kim James Bond’u oynayabilir?” sorusuna, “Bence herkes düşünülebilir. Kadın oyuncular ve Afrika kökenli ABD’liler de” yanıtını verdi.

Kod adı 007 olan ajan karakterini bir kadın oyuncunun canlandırılması fikrini desteklediğinin altını çizen Craig, “Gelecek filmlerde kadın ajan karakteri olmalı. Bu, toplumsal bakış açısını değiştirir” dedi.

Serinin henüz adı açıklanmayan ve 8 Nisan 2020’de vizyona girecek olan 25’inci filminin hazırlıkları sürerken yapımcı Barbara Broccoli ise ajan karakterinin kadın olmasına sıcak bakmadığını açıkladı. Broccoli, “Bond bir erkek. Baştan bir erkek için yazılmış bir karakter ve sanırım öyle devam edecek. Erkek karakterini kadına vermek yerine daha fazla kadın karaktere yer vermek daha doğru geliyor” dedi.