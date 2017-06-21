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Dan Brown’ın yeni romanı için ‘güvenlik önlemi’: Çevirmenler ve editörler bir odaya kapatıldı


 

Dünyaca ünlü ABD’li yazar Dan Brown’ın yeni romanı için hazırlıklar ‘yoğun güvenlik önlemleriyle’ başladı.

Fotoğraf: Reuters

Ekim ayında ‘Origin’ adıyla yayınlanacak roman için, yazarın bir önceki kitabı ‘Cehennem’de olduğu gibi çevirmen ve editörler tek bir yerde toplandı.

Yeri açıklanmayan ve internetin olmadığı bir odada tutulan editör ve çevirmenlerin yanlarına özel eşyalarını almalarına dahi izin verilmezken, odada güvenlik önlemlerinin had safhada olduğu belirtildi.

‘Origin’in eş zamanlı olarak yayınlanacağı 13 ülke arasında Türkiye de var.

Kitapta, Brown’ın romanlarında genişçe yer bulan din, bilim, sanat ve mimarlık tarihi gibi konuların işleneceği kaydedildi.

Brown, ‘Da Vinci Şifresi,’ ‘Melekler ve Şeytanlar,’ ‘Dijital Kale,’ ‘İhanet Noktası,’ ‘Kayıp Sembol’ ve ‘Cehennem’ romanlarıyla dünya çapında üne sahip.

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