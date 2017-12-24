‘Damaklar çatlayacak’: Gurme yazar Yaşin’in 2017’deki ilk 10’u

Gurme yazar Mehmet Yaşin, 2017 yılında keşfettiği restoranlar arasında ilk 10’unu sıraladı.

Yaşin, bugünkü ‘Bu yıl beni mutlu eden lezzet durakları…’ başlıklı yazısına şöyle başladı: “Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Konu yemek olunca ‘acısı tatlısı’ lafın gelişi olmuyor tabii… Ne mutlu bana ki bu yıl da farklı restoranlarda farklı lezzetlerin bol bol tadına baktım.”

Reklam

Gurme yazarın kendi ifadeleriyle ilk 10’u şöyle:

Mikla: Manzara her zaman büyüleyici. İstanbul’u özlediğimde barına sığınıp kenti tepeden seyrettiğim ‘lezzetli tepe’. Hele karanlık çirkinlikleri örtünce görüntü doyumsuz oluyor. Tabii ki lezzet manzaranın önünde.

Cumhuriyet Lokantası: Edremit’teki bu durağa ‘esnaf lokantası’ derler ama bence daha ötede bir benzetme lazım. Türkiye Cumhuriyeti’yle aynı yaşta. Yemeklerin sergilendiği tezgâh, bir kuyumcunun vitrini kadar tahrik edici. İnsan yemeklere bakıyor ama ne yiyeceğine karar veremiyor. Yolunuz düşerse kadınbudu köfteyi denemenizi öneririm.

Beyti: Çocuktum, ufacıktım; Beyti vardı. Hem et alır, hem yemek yerdik. Büyüdüm, koca adam oldum. Beyti hâlâ var. Hâlâ en güzel etler orada servis ediliyor. Et krizime çare bulabildiğim en sevdiğim restoranlardan biri.

9 Ece Aksoy: Ece’ye bazıları ‘meyhane’ yakıştırmasını yapar ama bence burası en lezzetli yemeklerin, mezelerin yendiği kıymetli bir restorandır. Ece; pazarcıdır, araştırmacıdır, tazecidir, yaratıcıdır. Onun yaptığı yemekleri yemeye doyum olmaz. İnsanın damağını çatlatacak kadar güzeldir bu yemekler. Hepsi favorimdir ama sarmayla sokak köftesinin yeri ayrıdır.

Sinan Hacıbaba Et Lokantası: Malatya’nın bu en eski lokantası, insanı şaşırtan restoranlardan biridir. Et bu lokantada en lezzetli haline bürünür. İncik, kâğıt kebabı, kaburga, kaburga dolması ve diğerleri… Ondan mı yesem bundan mı? Zor soru. Çünkü hepsi birbirinden iyi. Hele bir fırında pişen bulgur pilavı var ki, etin keyfini bir kat daha artırıyor.

Listenin kalanıysa şöyle…

6- 7 Mehmet

7- Mürver

8- Kıyı

9- Halil Usta (Gaziantep)

10- Lacivert