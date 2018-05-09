‘Damak çatlaması’na ara: Gurme yazar Yaşin Hürriyet’ten ’emekli oldu’

Gurme yazar Mehmet Yaşin, Hürriyet gazetesinden ’emekli’ olduğunu duyurdu.

1970’li yıllardan bu yana çeşitli gazetelerde muhabir, editör, yazı işleri müdürü ve yayın müdürü olarak görev yapan Yaşin, halen yayın hayatına devam eden ‘Atlas’ dergisini de çıkarmıştı.

Reklam

Bir dönem Hürriyet Dergi Grubu’nun ve Doğan Kitap’ın genel müdürlüğünü de yapan Yaşin, uzun bir süredir Hürriyet’te gezi ve gastronomi yazıları kaleme alıyordu.

Kararını Twitter hesabından duyuran Yaşin, Hürriyet’ten ayrılmadığını, emekli olduğunu ve yazılarına ramazan sonuna kadar ara verdiğini yazdı.

Reklam

Hürriyeti’ten ayrılmadım, emekli oldum. Yazılarıma ise ramazan sonuna kadar ara verdim. — Mehmet Yaşin (@Lezzetci) May 9, 2018

Yaşin’in kendisine ait bir internet sitesi de bulunuyor.

Hürriyet’in de içinde bulunduğu Doğan Medya kısa bir süre önce Demirören Holding’e satılmıştı.

Yaşin’in Hürriyet’teki son yazısı.