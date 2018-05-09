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Yaramazlara biraz batar!

‘Damak çatlaması’na ara: Gurme yazar Yaşin Hürriyet’ten ’emekli oldu’

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Gurme yazar Mehmet Yaşin, Hürriyet gazetesinden ’emekli’ olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: CNN Türk

1970’li yıllardan bu yana çeşitli gazetelerde muhabir, editör, yazı işleri müdürü ve yayın müdürü olarak görev yapan Yaşin, halen yayın hayatına devam eden ‘Atlas’ dergisini de çıkarmıştı.

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Bir dönem Hürriyet Dergi Grubu’nun ve Doğan Kitap’ın genel müdürlüğünü de yapan Yaşin, uzun bir süredir Hürriyet’te gezi ve gastronomi yazıları kaleme alıyordu.

Kararını Twitter hesabından duyuran Yaşin, Hürriyet’ten ayrılmadığını, emekli olduğunu ve yazılarına ramazan sonuna kadar ara verdiğini yazdı.

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Yaşin’in kendisine ait bir internet sitesi de bulunuyor.

Hürriyet’in de içinde bulunduğu Doğan Medya kısa bir süre önce Demirören Holding’e satılmıştı.

Yaşin’in Hürriyet’teki son yazısı.

‘Damaklar çatlayacak’: Gurme yazar Yaşin’in 2017’deki ilk 10’u

Gurme yazar Yaşin’le ‘işkembenin tarihi’: Akla çorba gelir ama çeşit çeşit yemeği var

Mehmet Yaşin: Balık lokantalarının çoğu, buzluk balığını olta balığı diye yutturur

Mehmet Yaşin: Ben Mars’a gidersem aç kalırım!

Gurme yazar Yaşin’le ‘domatesin tarihi’: Mutfağa girdi, meyvelerin pabucu dama atıldı

‘Damaklar çatlayacak’: Gurme yazar Yaşin internet sitesiyle ‘sofralarda’

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