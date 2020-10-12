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Yaramazlara biraz batar!

Damadı tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde damadı tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Haskızılören Mahallesi’nde yaşayan 64 yaşındaki Makbule Can ile evine giden 42 yaşındaki damadı M.İ. arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma yaşandı. M.İ., yanındaki tabancayla kayıvalidesine sekiz el ateş etti. 

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Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Makbule Can’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Jandarma ekipleri kaçan M.İ.’nin yakalanması için çalışma başlattı. 

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