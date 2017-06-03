Damadı tarafından öldürülen Yeni Akit yayın yönetmeninin kızı: Eşim parayı bulunca değişti

Yeni Akit gazetesinin genel yayın yönetmeni Kadir Demirel’in kızı, babasını bıçaklayan eşinin ‘para kazandıktan sonra çok değiştiğini’ söyledi.

Demirel 29 Mayıs gecesi İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki evinde damadı Cemil Yavuz Karanfil tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Bacağından ve karnından yaralanan Kadir Demirel, tedaviye alındığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

Demirel’in araya girmeye çalışırken karın bölgesinden ağır yaralanan kızı 31 yaşındaki Esma Karanfil de aynı hastanede tedaviye alınmıştı.

18 adrese baskın yapıldı

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Karanfil’in olayın ardından motorsikletle kaçtığı güvenlik kameralarından belirlendi.

Karanfil’in üzerine olay günü 20 bin lira bulunduğu tespit edildi, yakalanması için 18 farklı adrese baskın yapıldı. Ancak Karanfil henüz bulunamadı.

‘Parayı bulunca değişti’

Yoğun bakıma kaldırılan Esma Karanfil de önceki gün gözlerini açtı.

Karanfil’in, polise verdiği resmi olmayan ifadesinde eve gelen eşinin kendisini tekrar döveceğinden korkması üzerine babasını çağırdığını belirterek, “Babam eve geldi. Tartışma yaşandı. Bıçakla saldırdı. Nereye kaçmış olabileceğini bilmiyorum. Ama Cemil, para kazandıktan sonra çok değişti” dediği öğrenildi.