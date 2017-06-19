Damadı ‘FETÖ’den bir kez daha tutuklanan Topbaş: Dahlim olmadığı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, damadının bir kez daha FETÖ’den tutuklanmasını değerlendirdi: “Hiçbir dahlim olmadığı apaçık ortaya çıktı. Mahkemeler kararlarını verecekler, sonuçlar ortaya çıkacak.”

Kavurmacı, ‘epilektik atakları arttıran uyku apnesi, hipoglisemi ve hipovitaminöz hastalıklarının telafisi mümkün olmayan durumlara sebebiyet verebileceği’ gerekçesiyle 4 Mayıs’ta serbest bırakılmıştı.

Kavurmacı’nın tahliyesi muhalefetin tepkisini çekmiş, hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Topbaş’ın damadı olduğu için bırakıldığını savunmuştu.

Tartışmalar, sosyal medya ve bazı basın organlarında Kavurmacı’nın Gürcistan’a kaçtığı haberleriyle devam etmiş, Kavurmacı 27 Mayıs’ta Şenlikköy Polis Merkezi’nde adli kontrol şartı için attığı imza sonrası görüntülenmişti.

İşadamlarına yönelik TUSKON iddianamesinde yer alan Kavurmacı, 17 Haziran’da bir kez daha tutuklanmıştı.

Damadının tutuklanmasını değerlendiren Topbaş, “Yargının tarafsızlığına inanıyorum. Elinde delil olmadan birileri kendince yorumlar yaparak bu yorumlar üzerinden kamuoyu oluşturmaya çalışanlar var” dedi.

Durumdan ötürü hedefe konulduğunu savunan belediye başkanı, bunu ‘kişilik haklarına saygısızlık’ olarak gördüğünü söyledi.

Topbaş şöyle devam etti: “Ellerinde delil ve bulgular olanlar tabii ki çıkarsın ve koysunlar ortaya. Ama laf olsun diye veya birilerinin dümen suyuna katılarak herhangi bir konuda yorum yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu son olay da bunu gösteriyor ki; Kadir Topbaş’ın yargıya hiçbir şekilde etkisi yok, gücü yok. Benim hiçbir dahlim olmadığı apaçık ortaya çıktı. Mahkemeler kararlarını verecekler, sonuçlar ortaya çıkacak. Yargının vereceği kararlara herkesin uyması ve kabullenmesi gerekir.”