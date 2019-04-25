‘Dallas’ın kötü adamı JR’ın düşmanı ‘Cliff’ hayatını kaybetti

1980’lerde TV izleyicisinin vazgeçilmezleri arasındaki ABD yapımı pembe dizi ‘Dallas’ın oyuncularından Ken Kercheval 83 yaşında hayatını kaybetti.

JR Ewing (solda) ve Barnes’ın karşı karşıya geldiği sahnelerden biri. Fotoğraf: www.gala.de

1978-1991 tarihlerinde, 90 ülkede, 67 dilde yayınlanan dizinin en tanınmış karakteri, Teksaslı petrol zengini JR Ewing’di. JR’ın ‘rakibi ve düşmanı’ ise Cliff Barnes’tı.

Reklam

Barnes’ı canlandıran ABD’li oyuncunun pazar günü, Indiana’da öldüğü duyuruldu. Kercheval’ın ölüm nedeni açıklanmadı.

Dizinin senaristi David Jacobs, JR Ewing’i canlandıran Larry Hagman’la birlikte Dallas’ın 14 yıllık serüvenin tamamında rol alan iki isimden biri olan Kercheval için, “O bir sonraki James Dean olarak adlandırılabilecek mükemmel adamlardan biriydi” dedi.

1935’te doğan ve Indiana Üniversitesi’nden mezun olan Kercheval, kariyerine tiyatro oyunculuğuyla başladı. Dustin Hoffman gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan Kercheval, 1978’de ilk olarak beş bölümlük mini dizi olarak tasarlanan Dallas’a dahil oldu. Kercheval, büyük başarı elde eden ve uzatılmaya karar veren dizi bitene kadar oyuncu kadrosunda yer aldı.

Reklam

Kercheval’in rol arkadaşı Larry Hagman 2012’de hayatını kaybetti.