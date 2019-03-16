Dallas Hayvanat Bahçesi: Karşınızda yeni sakinimiz…

ABD’nin Dallas kentindeki hayvanat bahçesi, 7 Mart’ta dünyaya gelen yavru gorili Twitter aracılığıyla tanıttı. Mesajda, “13 yaşındaki anne Megan ve yavrusu bu sabah ziyaretçilerin karşısına çıktı” denildi.

Fotoğraf: Twitter



Daily Mail’deki habere göre bir de video çeken bakıcıları, yavrunun ‘anne ayrı’ kardeşi Saambili ve annesinin onun yanından bir an bile ayrılmadığını belirtti. “Kısa süre içinde cinsiyetini belirleyip ona güzel bir isim bulacağız” diyen bakıcılar, Megan’ın yavrusuna gösterdiği ilgi ve şefkate ilişkin duygularını ise “Onu sürekli okşuyor. Elleriyle oynuyor. Bu manzara içimizi ısıtıyor” sözleriyle ifade etti.

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Goriller nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında olduğu için minik yavrunun doğumu hayvanat bahçesinde büyük sevinç yarattı. 21 yılda sadece iki goril -dokuz aylık Saambili ve 7 Mart’ta doğan yavru- dünyaya geldiğini belirten hayvanat bahçesi yönetimi “50 yıldır ilk kez aynı iki yavru gorille ilgilenmenin heyecanını yaşıyoruz” açıklamasını yaptı.