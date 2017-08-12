Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Dalış eğitmeni evinin havuzunda ölü bulundu

Share9
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 10

 

Dalış eğitmeni 34 yaşındaki Serhat Arıkan, Kuşadası’ndaki Beyazgül Sitesi’ndeki evinin havuzunda, kalbi durmuş halde bulundu.

Arıkan’ı evindeki havuzda arkadaşları buldu. 112 ekibinin müdahalesinden sonra yaşama döndürülen Arıkan, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Arıkan hastanede yaşamını yitirdi.

Reklam

Sitedeki komşuları Serhat Arıkan’ın havuzda zaman zaman nefes tutma egzersizleri yaptığını söyledi. Vücudunda darp ve bir yara izi bulunmadığı belirtilen Arıkan’a, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Share9
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 10

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...