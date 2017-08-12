Dalış eğitmeni evinin havuzunda ölü bulundu

Dalış eğitmeni 34 yaşındaki Serhat Arıkan, Kuşadası’ndaki Beyazgül Sitesi’ndeki evinin havuzunda, kalbi durmuş halde bulundu.

Arıkan’ı evindeki havuzda arkadaşları buldu. 112 ekibinin müdahalesinden sonra yaşama döndürülen Arıkan, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Arıkan hastanede yaşamını yitirdi.

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Sitedeki komşuları Serhat Arıkan’ın havuzda zaman zaman nefes tutma egzersizleri yaptığını söyledi. Vücudunda darp ve bir yara izi bulunmadığı belirtilen Arıkan’a, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.