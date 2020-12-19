Dalgınlıkla altın bilezikleri çöpe attı: ‘Engelli çocuğumunun geleceği için biriktirdim, ne olur geri getirin’

Malatya’da, Handan Benzer (50), engelli çocuğunun ve vefat eden babasından kalan emekli maaşından yaptığı birikimle aldığı dört altın bileziğinin bulunduğu çantayı dalgınlıkla çöpe attı. Benzer, altınların geri getirilebileceği düşüncesiyle günlerdir çöp konteynerinin başında bekliyor.

Fotoğraf: DHA

Salköprü Mahallesi’nde yaşayan ve eşinden boşanan Handan Benzer, bir süre sonra altınları attığını fark edip çöp konteynerinin yanına gitti ancak bileziklerden sadece birini bulabildi.

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Zihinsel engelli kızı Hatice (22) için maaş gelirinden birikim yaptığını ifade eden Benzer, altınları attığı çöp konteynerinin üzerine cep telefonu numarasıyla birlikte “Allah rızası için yetim parası olan üç adet bilezik yanlışlıkla çöpe atılmıştır. Bulanların bu numarayı aramasını rica ediyorum. Yetim parası yenmez” yazılı kağıt yapıştırdı.

Her gün belirli saatlerde çöp konteynerinin yanına giden Benzer, altınlarını alan kişinin tekrar getireceği umuduyla nöbet tutuyor.

Benzer, altınlarını bir dalgınlıkla fermuarı bozuk bir çantayla çöpe attığını belirterek, “Altınlarımı illa ki gören olmuştur, engelli parası, benim engelli çocuğum kendini ifade edemiyor. Ne olur bilezikleri getirip teslim etsinler. Engelli çocuğumun geleceği için biriktirdim. Bana veremiyorlarsa da karakola teslim etsinler. Ben kendilerinden şikayetçi olmam” dedi.