Dalga büyüyor: Çavuşoğlu’nun konuşmasına bir ret de İsviçre’den

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’un referandum kampanyası için yapacağı konuşmaya izin vermeyen ülkelerin arasına İsviçre de katıldı.

Türk bakanlar daha önce de Almanya ve Hollanda’da konuşma imkanı bulamamıştı.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Zürih Belediyesi Güvenlik Direktörü Urs Grob, belediye yetkililerin İsviçre hükümetine mektup yazarak Çavuşoğu’nun pazar günü Zürih’te planlanan referandum etkinliğini engelleyecek önlemler almasını talep etti.

Mektupta Türk hükümet yetkililerinin ziyaretlerinin Almanya’da yol açtığı gerginliklere dikkat çekilirken, Çavuşoğlu’nun Zürih’te etkinlik düzenlemesinin yoğun protesto gösterilerine neden olabileceği ve etkinliğin sakin ve krize yol açmadan tamamlanabileceğinin garantisi olmadığı belirtildi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jean-Marc Crevoisier mektubun kendilerine ulaştığını, bakanlık ve emniyet yetkililerinden mevcut güvenlik durumuna ilişkin gelecek analiz raporuna göre adım atacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu’nun Almanya ve Hollanda’daki etkinlikleri iptal edilmişti. Dışişleri Bakanı, Hamburg’daki Türk konsolosluğunda konuşma yapmıştı.

Toplantı iptallerinden ‘Nazi’ gerginliğine

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’da ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği referandumu için Almanya’nın çeşitli şehirlerinde yapmak istediği referandum toplantılarına izin verilmemişti.

Hükümet yetkilileri Almanya’yı sert sözlerle eleştirirken, en sert tepkiyi ise Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”