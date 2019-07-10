Dalaman’daki orman yangını yerleşim yerlerini boşalttırdı

Muğla’nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyünce yakındaki yerleşim yerleri ve seralar boşaltıldı.

Fotoğraflar: DHA

Dalaman’ın Karaağaç Mahallesi’nin Kötürüm Mevkii’ndeki kızılçam ağaçları bulunan ormanlık bölgede, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sekiz helikopter, 32 arazöz, iki dozer ve çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı.

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Ancak orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Karaağaç Mahallesi yakınında başlayan yangında alevlerin, 530 nüfuslu komşu Kayadibi Mahallesi’ne doğru ilerlemesi, tedirginlik yarattı. Mahalledeki bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. İzmir, Denizli ve Antalya’dan takviye olarak gönderilen helikopterlerin de gelmesiyle alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Dalaman’daki yangın ile ilgili yapılan açıklamada yangının bölgedeki sıcaklık ve rüzgar gibi etkiler nedeniyle büyüdüğü kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Muğla ili Dalaman ilçesi yakınlarında bugün saat 15.10’da orman yangını meydana gelmiştir. İlk andan itibaren ivedilikle harekete geçen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki Orman Yangınları ile Mücadele ekipleri; Dalaman ilçesi Karaağaç mevkii Kızılçam Koru Ormanlarının bulunduğu alandaki yangına 13 dakika gibi kısa bir sürede ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Saat 15:23’te başlayan söndürme çalışmaları devam etmekte olup; yangın çıkış saati itibari ile sıcaklık 37 derece, nem oranı yüzde 18 ve rüzgarın Batıdan 40 kilometrenin üzerinde esmesi gibi olumsuz şartlar nedeniyle yangın kısa sürede büyüme eğilimi göstermiştir. Yangına iki Yönetim Helikopteri, 13 Su Atar Helikopter, 74 Arazöz, altı Dozer sevk edilmiş olup; 350 personelin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Kayadibi Mahallesi ve Bölgedeki seralar tedbir amaçlı boşaltılmıştır.”