Dalaman’daki orman yangını yerleşim yerlerini boşalttırdı, Göcek’e ilerliyor

Muğla’nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyünce yakındaki yerleşim yerleri ve seralar boşaltıldı. Yangın, iki eve zarar verirken, Göcek’e doğru ilerlediğine ilişkin haberler geliyor.

Fotoğraflar: DHA

Dalaman’ın Karaağaç Mahallesi’nin Kötürüm Mevkii’ndeki kızılçam ağaçları bulunan ormanlık bölgede, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sekiz helikopter, 32 arazöz, iki dozer ve çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı.

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Ancak orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Karacaağaç Mahallesi’nde başlayan yangın komşu Kayadibi ve Taşlıca mahallelerine de sıçradı. Alevler, Kayadibi Mahallesi sınırları içerisindeki iki eve zarar verdi. Jandarma ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan anonslar ile alevlerin tehdit ettiği Kayadibi ve Taşlıca mahallelerindeki evler boşaltıldı. Köylüler, taşıyabildikleri eşyalarını traktörlerine ve kamyonetlerine yükleyerek uzaklaştırdı. Bazı köylüler de ahır ve ağıllarındaki hayvanlarını daha güvenli bir bölgeye götürdü. İzmir, Denizli ve Antalya’dan takviye olarak gönderilen helikopterlerin de gelmesiyle alevlere havadan ve karadan müdahale gün boyunca devam etti.

Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği’ne ait hayvan barınağındaki 250 kedi ve köpek de alevlerin bölgeye ulaşma ihtimaline karşı tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede yerleşik yaşayan yabancı uyruklular da barınaktaki hayvanların nakledilmesi için seferber oldu. Hayvanseverler tarafından kafeslere konulan kedi ve köpekler, güvenli bölgeye götürülmek üzere barınaktan tahliye edildi. Barınak görevlisi Sina Karadağ, “Alevler bulunduğumuz yere doğru yaklaşıyor. Bu hayvanları kurtarmamız gerekiyor. Gelen herkes yardımcı oluyor. 250 hayvan bulunuyor. Hasta olanları öncelikli olarak gönderiyoruz. Sağlıklı olanları yangından kaçsınlar diye bırakacağız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Dalaman’daki yangın ile ilgili yapılan açıklamada yangının bölgedeki sıcaklık ve rüzgar gibi etkiler nedeniyle büyüdüğü kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Muğla ili Dalaman ilçesi yakınlarında bugün saat 15.10’da orman yangını meydana gelmiştir. İlk andan itibaren ivedilikle harekete geçen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki Orman Yangınları ile Mücadele ekipleri; Dalaman ilçesi Karaağaç mevkii Kızılçam Koru Ormanlarının bulunduğu alandaki yangına 13 dakika gibi kısa bir sürede ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Saat 15:23’te başlayan söndürme çalışmaları devam etmekte olup; yangın çıkış saati itibari ile sıcaklık 37 derece, nem oranı yüzde 18 ve rüzgarın Batıdan 40 kilometrenin üzerinde esmesi gibi olumsuz şartlar nedeniyle yangın kısa sürede büyüme eğilimi göstermiştir. Yangına iki Yönetim Helikopteri, 13 Su Atar Helikopter, 74 Arazöz, altı Dozer sevk edilmiş olup; 350 personelin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Kayadibi Mahallesi ve Bölgedeki seralar tedbir amaçlı boşaltılmıştır.”

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Havanın kararmasıyla birlikte helikopterlerin çalışmasına son verildi. Söndürme çalışmaları karadan devam ederken, köylüler de su tankerleri, ev ve tarlarındaki çeşmelerden hortumlarla su sıkarak çalışmalara destek veriyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, AKP’li Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş da bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Muğla Türk haber sitesinde yer alan habere göre yangın, Göcek yönüne doğru ilerliyor. Göçek’te de evlerin boşaltılmaya başlandığına ilişkin haberler geliyor.