Brezilya’da, dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde Amazon yağmur ormanı yok oluyor. Uzmanlar ve çevreciler, uydu görüntülerinin işaret ettiği bu ‘büyük kaybı’ ülkenin yeni devlet başkanı Jair Bolsanaro’nun ‘kalkınma’yı doğayı korumanın önüne koymasına bağlıyor.

Fotoğraf: www.greenpeace.org

BBC’deki habere göre uydu verileri, dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan buldozerlerle dümdüz edildiğini; binlerce ağacın yerlere savrulduğunu gösteriyor. Bu ağaçlar yakılıyor ya da kereste olarak satılıyor.

Reklam

Sağcı devlet başkanı Bolsanaro’nun göreve başladığı ocak ayından beri ormanlık alan kaybının hızla artmsı dikkat çekiyor. BBC’ye adının yayınlanması koşuluyla konuşan üst düzey bir Brezilyalı yetkili, ‘hükümetin kendilerini ormanlık alanların yok edilip tarıma açılması için cesaretlendirdiğini’ söyledi.

Devlet eliyle yok edilen ormanlık alanların yanısıra ticari çıkar için yasa dışı yollardan ağaç kesenlerin, hayvancılık için de ormanlık alana zarar verildiği biliniyor.

Küresel ısınmayla mücadelede en önemli unsurlardan olan, dünyanın nefes almasını sağlayan yağmur ormanlarının en büyüğünün Amazon olduğuna vurgu yapan uzmanlar bu gidişe ‘Dur’ denmediği sürece sadece Brezilya için değil dünya için çok olumsuz bir tablonun ortaya çıkacağını söyledi.