Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde Amazon yağmur ormanı yok oluyor

Brezilya’da, dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde Amazon yağmur ormanı yok oluyor. Uzmanlar ve çevreciler, uydu görüntülerinin işaret ettiği bu ‘büyük kaybı’ ülkenin yeni devlet başkanı Jair Bolsanaro’nun ‘kalkınma’yı doğayı korumanın önüne koymasına bağlıyor.

Fotoğraf: www.greenpeace.org

BBC’deki habere göre uydu verileri, dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan buldozerlerle dümdüz edildiğini; binlerce ağacın yerlere savrulduğunu gösteriyor. Bu ağaçlar yakılıyor ya da kereste olarak satılıyor.

Reklam

Sağcı devlet başkanı Bolsanaro’nun göreve başladığı ocak ayından beri ormanlık alan kaybının hızla artmsı dikkat çekiyor. BBC’ye adının yayınlanması koşuluyla konuşan üst düzey bir Brezilyalı yetkili, ‘hükümetin kendilerini ormanlık alanların yok edilip tarıma açılması için cesaretlendirdiğini’ söyledi.

Devlet eliyle yok edilen ormanlık alanların yanısıra ticari çıkar için yasa dışı yollardan ağaç kesenlerin, hayvancılık için de ormanlık alana zarar verildiği biliniyor.

Küresel ısınmayla mücadelede en önemli unsurlardan olan, dünyanın nefes almasını sağlayan yağmur ormanlarının en büyüğünün Amazon olduğuna vurgu yapan uzmanlar bu gidişe ‘Dur’ denmediği sürece sadece Brezilya için değil dünya için çok olumsuz bir tablonun ortaya çıkacağını söyledi.

Reklam

SON HABERLER

Erdoğan-Trump zirvesi sonrası dolar 5.65’in altında, borsa 100 bine dayandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın G20 Zirvesi’nde yaptığı görüşme sonrası yapılan açıklamaların piyasaları rahatlatmasıyla yeni haftaya düşüşle başlayan dolar/TL 5.70 seviyesinin altına geriledi. Lira varlıklara alım gelirken, BIST-100 yüzde 3’e, bankacılık endeksi yüzde 6’ya yakın yükselişte.

Caprice Gold mağdurlarına şimdi de vergi ve harç şoku!

İşadımı Fadıl Akgündüz’ün yarım kalan Caprice Gold projesinden devremülk alanlar şu sıralar yeni bir sorunla karşı karşıya. Mülk sahipleri sekiz yıldır projenin tamamlanmasını beklerken, Maliye peşi sıra vergi cezaları kesmeye başladı. Cezalardan biri, tapu harçlarının eksik yatırılması nedeniyle, diğeri ise devremülk sahiplerinin hesaplarına bir dönem yatırılan kira gelirlerinin ödenmeyen vergisi için kesildi. Ceza kesilen kişi sayısı 1200’e yakın.

Onun adı edepsizlik değil, yurttaşlık!

“Neden bu kadar kolay dayak yiyoruz?” sorusunu yönelttiğim yazıyı, yurttaşlık meselesine devam edeceğimi söyleyerek bitirmiştim. Aslında konuyu bugün başka bir bağlam içinde ele almayı düşünürken, AKP’li bir siyasetçinin ifadeleri, ‘örneği’ değiştirmeme neden oldu. AKP’de ‘özgül ağırlığı’ olduğu varsayılan siyasetçi katıldığı televizyon programında genellikle olduğu gibi ‘görkemli’ bir performans sergilemiş.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...