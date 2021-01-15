Dakar Rallisi’nde kaza yapan Fransız motosiklet sürücüsü Cherpin hayatını kaybetti

Suudi Arabistan’da düzenlenen 2021 Dakar Rallisi’nde kaza geçiren Fransız motosiklet sürücüsü Pierre Cherpin yaşamını yitirdi.
Hail ile Sekake kentleri arasındaki 7. etabın 178. kilometresinde yaptığı kaza sonrası olay yerinde bilinci kapalı şekilde bulunan Cherpin, beş gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Sekake Hastanesi’nde kafa travması teşhisiyle beyninden ameliyat edilen 52 yaşındaki pilotun suni komaya sokulduğu belirtildi.
Açıklamaya göre Cherpin, ülkesinin Lille kentindeki bir hastaneye nakledilmek üzere başkent Cidde’ye götürüldü. Oradan Lille’e götürülürken ambulans uçakta hayatını kaybetti.
Organizasyon komitesi, “Cherpin’in ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.
Yarışa bağımsız olarak katılan Fransız pilot, 4. kez Dakar Rallisi’nde mücadele ediyordu.