Daimler emisyon soruşturmasını kapatmak için 2.2 milyar dolar ödeyecek

Alman otomobil üreticisi Daimler AG, ABD’nin dizel motor emisyon beyanlarında usulsüzlük soruşturmasından vazgeçmesi ve ABD’de sattığı 250 bin aracın tamiri için 2.2 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Fotoğraf: Reuters

Şirket ürettiği dizel otomobil ve vanları emisyon sınırlarını ihlal etmiyor gibi gösteren yanıltıcı yazılım kullandığı için soruşturma altındaydı.

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Daimler ve Mercedes-Benz USA LLC birimi, idari soruşturma ve çevre zararları üzerinde taraflarla anlaşma sağladığını 13 Ağustos’ta açıklamıştı.

Daimler, ağustos ayında ABD’ye 1.5 milyar dolar ödeyeceğini, otomobil sahipleriyle yapılan anlaşmanın da bunun üzerine 700 milyon dolara mal olacağını açıklamıştı.

Şirket ayrıca anlaşmayı yerine getirmek için de yaklaşık 500 milyon avro masraf yapacağını bildirmişti.

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ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Jeff Rosen yaklaşık beş yıllık bir soruşturmanın ardından yapılan anlaşmaların ‘gelecekte kirlilik yasalarını ihlal etmeyi düşünen herkesi caydıracağını’ söyledi.

Mahkeme belgelerine göre Daimler kirlilik yaratan 250 bin aracın sahibine gerekli tamiratlar için 3 bin 290 dolar ödemeyi kabul etti.

Daimler ayrıca otomobil sahiplerinin avukat masrafları için de 83.4 milyon dolar ödemeyecek.

Şirket, mahkeme tutanaklarına göre aleyhine yöneltilen iddiaları reddederken, anlaşmanın cezai sorumluluğu kabul ettiği anlamına gelmediğini belirtti.