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Daimi ayar sorunu: Erdoğan’ı ‘hastaneye kaldıran’ Tezcan, Kılıçdaroğlu’na da suikastı ima etti


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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘militanca’ savunan yazar Fatih Tezcan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açık suikast mesajı verdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 19 gündür ‘adalet’ talebiyle Ankara Güvenpark’tan İstanbul’a yürüyor.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Erdoğan’ın kısa süreli rahatsızlanmasını ‘hastaneye kaldırıldı’ diyerek duyuran, dua isteyen, sonra da bu iletisini silen Tezcan, Kılıçdaroğlu’nu ‘9 Temmuz’a kadar öldürmeme’ çağrısı yaptı.

CHP liderinden ‘şu’ diye bahseden Tezcan, şöyle yazdı:

 


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