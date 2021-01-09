Dailymotion da Türkiye’ye temsilci atadı

Video izleme platformu Dailymotion, Türkiye’ye temsilci atadı.

Fotoğraf: Reuters

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından, “TikTok’tan sonra Dailymotion’dan da güzel haber geldi” diyerek platformun kararını duyurdu.

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Sayan, Dailtmotion’ın günlük erişiminin 1 milyondan fazla olduğunu anımsatarak “Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz!” diye yazdı.

Sayan şunları kaydetti: “Sosyal ağların gelişiyle vatandaşlarımız sosyal ağlarda karşılaştıkları olumsuzluklarda muhatap bulabilecek. Taklit hesap, dolandırıcılık, zorbalık vb. durumlarda vatandaşlarımız şikayetlerine daha kolay çözüm bulabilecekler.”

1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren yasayla, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok gibi yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’de yetkili en az bir gerçek veya tüzel temsilci belirlemek ve verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü kılınmıştı.

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Bugüne dek Youtube ve TikTok temsilci atayacağını duyurmuştu. Temsilci atamayan şirketlere bugüne kadar toplamda 40 milyon lira ceza verilmişti. Bir sonraki aşamalar reklam yasağı ve erişim kısıtlaması.