Daily Telegraph: İnce yeni bir soluk, Erdoğan’a karşı ‘geniş bir cephe’ oluştu

Britanya’da yayınlanan Daily Telegraph gazetesi, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında bir haber yayımladı.

BBC Türkçe’nin çevirisine göre, Raf Sanchez ve Burhan Yüksekkaş imzalı haberde, İnce’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a son yıllardaki en çetin seçimini yaşattığı yazıldı.

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İnce’nin memleketi olan Yalova’nın Elmalık köyünden geçilen haberde, “İnce’nin kampanyası, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ancak 2003’ten beri Erdoğan’a karşı bir dizi seçimi kaybeden seküler ve sol eğilimli CHP’ye yeni bir soluk getirdi” denildi.

İnce’nin Kürtler, İslamcılar ve milliyetçiler olmak üzere farklı siyasi kanattan insanlara ve çeşitli muhalif partilere ulaşmasının, Erdoğan’a karşı ‘geniş bir cephe’ oluşturmasını sağladığının belirtildiği haberde, “Muhalefetin ümitleri İnce’nin popülist tarzına bağlanmış durumda. Mitingleri sırasında, seçim otobüsünün üzerine çıkıyor ve Erdoğan’ı halkla olan bağını kaybetmekle suçluyor” denildi.

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Haberde İnce’nin Erdoğan’a yönelik “Sen sarayının bahçesinde bıldırcın yumurtası yerken, halk genetiği değiştirilmiş gıdalar yiyor. İnsanlar bir bardak çay bile alamazken, sen kilosu 4 bin 500 liraya beyaz çay içiyorsun” sözleri hatırlatıldı.

Haber şöyle devam etti: “CHP, uzun yıllar Türkiye’deki seküler elitlerin partisi olarak görülse de, İnce dini görevlerini yerine getiren bir Müslüman ve bir kamyon şoförünün oğlu. Halk, bir zamanlar üniversitelerde başörtüsünü yasaklayan bir partinin, annesi ve kız kardeşi başörtülü olan bir adayı çıkarmasını hayretle karşıladı.”

İnce’nin küçük kardeşi Hüseyin İnce’nin sözlerine de haberde yer verildi: “Biz sıradan insanlarız. Solcuyuz ama aynı zamanda Müslümanların çocuklarıyız. Herkes gibi Cuma günleri camiye gidiyoruz.”

İnce’nin daha önce CHP’ye oy vermeyi aklından bile geçirmeyen dindar seçmenleri etkilediğinin aktarıldığı haberde, İnce’nin ‘Hem CHP hem de AKP tarafından ötekileştirilen’ Kürtlere de ulaşmayı başardığı kaydedildi.

İnce’nin HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı hapishanede ziyaret etmesi ‘siyasi olarak riskli’ olarak yorumlanırken, haber şöyle devam etti: “Onu teröristlerle ilişki kurmakla suçlayan Erdoğan’ın saldırılarına yol açtı ama pek çok Kürt tarafından takdir edildi.”

Bağış: Bizim tarzımızda biri

Haberde “Erdoğan’ın kendi partisi AKP bile İnce’nin doğuştan siyasete yetenekli olduğunu kabul ediyor” denildi ve eski AB bakanı Egemen Bağış’ın yorumlarına yer verildi: “Tipik bir CHP’li, sıradan insanlarla ilgilenme gereği duymaz. Öte yandan İnce, bizim tarzımızda biri. Halka ulaşmaya çalışıyor. İnce, numarayı AK Parti’den öğrendi.”

İnce’nin köyü Elmalık’ta yaşayan 78 yaşındaki Mülayim Aydın, son seçimde oyunu Erdoğan’a vermiş. Ancak bu sefer oyunu İnce’ye vereceğini söyledi ve ekledi: “Bence İnce iyi bir cumhurbaşkanı olur. Şimdikinden daha iyi olur.”