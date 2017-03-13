Daily Telegraph: Hollanda-Türkiye geriliminin kazananları Erdoğan ve Wilders

Britanya’nın günlük gazetelerinden Daily Telegraph, Hollanda-Türkiye arasında yaşanan gerilimde kazananların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Hollanda’daki Özgürlük Partisi’nin aşırı sağcı lideri Geert Wilders olduğunu ilan etti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre gazetenin editoryal makalesinde Hollanda’da yaklaşan seçile vurgu yapıldı: “Hollanda’da çarşamba günü gerçekleşecek genel seçim Avrupa’da yükseldiği düşünülen popülizmin bu yılki ilk testi olacak. Tartışmalı figür Geert Wilders’in liderliğinde göç karşıtı Özgürlük Partisi’nin seçimi birinci sırada bitirmesi bekleniyor. Fakat diğer partilerin Wilders ile koalisyon yapmayı reddetmesi nedeniyle parti büyük ihtimalle koalisyonda yer alamayacak.”

Seçimin ardından koalisyon kurulamaması durumunda yeni bir seçimin tetikleneceği belirtilen yazıda kutuplaşmaya da dikkat çekildi: “Bu durum Hollanda’nın ihtiyaç duymadığı yeni bir seçim tetikleyebilir. Mevcut seçim kampanyası Avrupa liberalizminin kalesi olan ülkede göçün etkileri hakkındaki tartışmalar nedeniyle büyük kutuplaşmalara yol açtı. Böyle bir anda ülkenin en son ihtiyaç duyduğu şey ise Türk siyasetinin müdahalesi nedeniyle bu gerilimin alevlendirilmesiydi.”

“Erdoğan’ın Hollanda’yı Nazilere benzetmesi, kutuplaşmayı artırmayı hedefleyen hesaplanmış bir adımdı” yorumunun yer aldığı yazıda şöyle dendi: “Hollanda’nın tepkisi Erdoğan’ın işine yaradı. Erdoğan ülkesinde hükümeti eleştiren basın organlarını kapatması ve geçen yılki başarısız darbenin ardından muhalifleri tutuklaması nedeniyle eleştiriliyordu. Şimdi ülkesindeki baskıcı politikalarını savunurken Avrupa’da ifade özgürlüğüne getirilen engellerden bahsetme imkanına kavuştu.”

Daily Telegraph, Erdoğan’la beraber gerilimden Wilders’ın karlı çıktığı görüşünü de açıkladı: “Bir diğer kazanan ise Wilders oldu. Protestolar ve polisle Türk göstericiler arasında çıkan çatışmalar kendisinin göç karşıtı söylemine hizmet etti. Bu iki popülistin kendi çıkarları için birbirlerini alaycı bir şekilde kullanmasını izlemek hiç hoş değil.”