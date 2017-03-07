Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

Daily Telegraph: Erdoğan, Nazi dokundurmasıyla AB’yle ilişkileri bozdu

 

Britanya’nın saygın gazetelerinden Daily Telegraph’ın Berlin muhabiri Justin Huggler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın referandum mitinglerine izin vermeyen Almanya için yaptığı Nazi benzetmesinin Avrupa’daki yansımasını, “Erdoğan Nazi dokundurmasıyla AB’yle ilişkileri bozdu” diye yorumladı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’de yer alan habere göre gazete, cumhurbaşkanının “Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz” sözlerinden sonra Avrupa’da birçok ülkenin, ‘Almanya’da isyan başlatma’ tehdidinde bulunan Erdoğan’ı kınadığını belirtti.

Erdoğan aynı konuşmada, “Zannediyorlar ki Erdoğan, Almanya’ya gelecekti. Ben istersem gelirim. Ve kapıdan da sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım” demişti.

Huggler, Avusturya’nın, Türk siyasetçilerin referandum kampanyalarının AB çapında yasaklanması çağrısında bulunmasına da dikkat çekti.

Merkel’den soğukkanlı olma çağrısı

Yazıda Merkel’in, Türkiye ile ilişkilerin bozulması tehdidi ve AB’nin tartışmalı göçmen anlaşmasının tehlikeye girmesi ihtimali karşısında soğukkanlı olunması çağrısında bulunduğu belirtilerek anlaşmada Merkel’in rolü olduğu hatırlatıldı.

Almanya’da muhalefetteki Sol Parti, hükümete anlaşmadan tek taraflı olarak çekilme çağrısında bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Fotoğraf: Reuters

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ve park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti. Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti.

Bunun üzerine Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrılmıştı. Alman hükümeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a hitaben Almanya’daki Türklerle toplantısının iptal edilmesinin ardından bir mektup yazmıştı.

Almanya’da toplantı yapmasına izin verilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise pazar günü yine Almanya’ya gideceğini belirterek izin verilmezlerse ev ev dolaşacağını söylemişti. Ardından Zeybekci’ye konuşma yapması için üçüncü kez salon bulunmuştu.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal da Almanya’daki programını iptal etmişti.

‘Nazi’ benzetmesi

En sert tepkiyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”

Nazi benzetmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Erdoğan’a “Bu tür benzetmeler sadece Nazilerin insanlığa karşı işlediği suçları önemsizleştirmeye yarar” diye yanıt vermişti.

Çavuşoğlu’na göre toplantı iptalleri ‘Hayır’ baskısı: Ben giderim, kimse durduramaz

Bu kez Çavuşoğlu: Hamburg’daki konuşması ‘yangın alarmındaki eksiklik’ nedeniyle iptal

Merkel’den Erdoğan’a ‘Nazi benzetmesi’ yanıtı: Hiçbir haklı gerekçesi olamaz

Almanya’dan bir iptal kararı da AKP’li eski vekil Taner Yıldız’ın katılacağı konferansa

Almanya Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’ni reddetti: Absürt ve uygunsuz

Bakan Zeybekci, Türkiye-Almanya gerilimine ‘Yunusça’ yaklaştı: Dost evine geldik

Erdoğan’dan Almanya’ya: İstersem gelirim, sokmazsanız dünyayı ayağa kaldırırım

Erdoğan’dan ‘toplu fatura’: 15 Temmuz’da bomba yağdıranlar bugünün ‘Hayır’cıları

Bakan Çelik’ten Avusturya’ya: Avrupa’daki ırkçılarla aynı dili kullanıyor

Toplantısı engellenen Bozdağ: İptal eden belediye teröristlerin yoğun baskısı altında

İzin verilmemişti: Almanya’daki referandum toplantıları ‘kültürel faaliyet’miş

‘Türkiye’de özgür ortam var’ diyen AKP’li Canikli: Almanya’nın yaklaşımı faşizan

Bakan Zeybekci’ye konuşması için Almanya’da üçüncü kez salon bulundu

CHP’li Baykal Almanya programını iptal etti: AKP’lilere uygulanan yasak etkili oldu

Referendum mitingine izin vermeyen Hollanda Başbakanı: Ülkemiz kampanya alanı değil

Almanya’dan sonra Hollanda: Çavuşoğlu’nun katılmayı düşündüğü mitinge izin yok

Sözleşme gereği: Bakan Zeybekci’nin Almanya’da katılacağı etkinlik de iptal edildi

Bakan Zeybekci Almanya’da ısrarlı: Gideceğim, izin vermezlerse ev ev dolaşırım, zafer Allah’ındır

Kılıçdaroğlu da Almanya’ya çattı: Demokrasi dersi verip konuşmayı yasaklarsınız

Almanya’da Bozdağ’ın toplantısını iptal eden belediye başkanı, ‘bomba ihbarı’ndan söz etti

Bozdağ ağır konuştu: Almanya PKK, FETÖ ve DHKP-C’nin sığınağı oldu

Çavuşoğlu’na göre Almanya ‘Hayır’a oynuyor: Derin devletin sistematik uygulaması

Sözcü Kalın’a göre Bozdağ’a izin vermeyen Almanya’nın kararı Avrupa için endişe verici

Bozdağ’dan Almanya’ya misilleme: Adalet bakanıyla görüşmemi iptal ettim

Bozdağ’ın Almanya’daki toplantısına verilen izin geri çekildi: ‘Karar siyasi değil’

SON HABERLER

Daily Telegraph: Erdoğan, Nazi dokundurmasıyla AB’yle ilişkileri bozdu

Britanya’nın saygın gazetelerinden Daily Telegraph’ın Berlin muhabiri Justin Huggler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın referandum mitinglerine izin vermeyen Almanya için yaptığı Nazi benzetmesinin Avrupa’daki yansımasını, “Erdoğan Nazi dokundurması ile AB’yle ilişkileri bozdu” diye yorumladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...