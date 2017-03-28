Daily Mail Britanya’yı manşetiyle karıştırdı: Brexit’i bırak, bacak yarışına bak

Britanya’nın sansasyonel haberciliğiyle tanınan Daily Mail gazetesi, Başbakan Theresa May ve İskoçya Ulusal Partisi Başkanı Nicola Sturgeon’ın görüşmesine “Brexit’i bırak, bacak yarışını kimin kazandığına bak” manşeti atmasıyla tepki topladı.

Gazetenin dün gece sosyal medyada yayınlanan birinci sayfasında ikilinin görüşmesi bağlamından koparılarak verildi. İngilizce ‘bacaklar’ anlamına gelen ‘legs’ ifadesiyle, Britanya’nın AB’den ayrılmasında kullanılan Brexit sözcüğünü birleştiren gazete kelime oyunuyla iki başbakanın bacaklarına dikkat çekti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre bu ifadeler de gazetenin kadın yazarı Sarah Vine’a ait.

Yazar, ‘bacak savaşları’ adını taktığı görüşmede, İskoçya’nın bağımsızlık referandumunu yineleme talebini aktaran Sturgeon’ın savaşın galibi olduğunu öne sürdü.

Vine, “En iyi silahlarını devreye soktular: Bacaklar. Sturgeon’ın bacak bacak üstüne atması daha flörtöz, daha kışkırtıcı ve doğrudan ayartmaya odaklıydı” diye yazdı.

‘Moronca’

Daily Mail’in manşeti kısa süre içinde Britanya kamuoyunda büyük tepki topladı.

İşçi Partisi’nin kadın milletvekillerinden Yvette Cooper Twitter mesajında “Yıl 2017. İki kadının kararları, Birleşik Krallık’ın var olmaya devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Ve gazetenin manşeti bacaklar” diye yazdı. Bir diğer İşçi Partili vekil Harriet Harman ise manşeti “Moronca” diye niteledi.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de hayli sert çıktı: “Yıl 2017. Cinsiyetçilik, tarihe havale edilmeli. Yazıklar olsun Daily Mail.”

Gazete konuya dair henüz bir açıklama yapmadı ancak Daily Mail, İskoçya baskısında aynı fotoğrafı bacak göndermesi yapmadan basarak daha temkinli davrandı.