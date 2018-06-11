Daha yeni başlıyoruz: ‘House Of Cards’ın final sezonundan ilk fotoğraflar

Beyaz Saray’daki ‘iktidar kavgası’nı anlatan Netflix’in kült dizisi ‘House Of Cards’ın final sezonundan ilk kareler paylaşıldı.

Hakkındaki cinsel taciz suçlaması nedeniyle dizinin başrol oyuncularından Kevin Spacey’yle ilişkisini bitiren Netflix, altıncı ve son sezonun, ‘Claire Underwood’un etrafında şekilleneceğini açıklamıştı.

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2013 yılından bu yana yayınlanan dizide Robin Wright’ın hayat verdiği ‘Claire Underwood’, Kevin Spacey’in canlandırdığı muhteris politikacı ‘Frank Underwood’la evli.

Wright’la birlikte Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott ve Boris McGiver gibi isimlerin aynen devam ettiği oyuncu kadrosuna bu sezon Diane Lane, Greg Kinnear ve Cody Fern dahil oldu. Henüz yayın tarihi açıklanmayan dizinin sonbahar aylarında başlaması bekleniyor.

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Netflix geçtiğimiz aylarda da final sezonundan ilk tanıtım videosunu yayınlamıştı.

“Daha yeni başlıyoruz” diyen Claire Underwood’un başkanlık koltuğunda göründüğü tanıtımı yayınlanan dizi, bu sezon 13 yerine sekiz bölüm.

Ne olmuştu?

Aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken Spacey’in evinde düzenlenen partiye gittiğini, konukların ayrılmasının ardından Spacey’in kendisini yatağa iterek üzerine çıktığını anlatmıştı.

Rapp, sarhoş olduğunu söylediği ünlü aktörü ittiğini ve evden ayrıldığını aktarmıştı.

Rapp’in bu sözleri üzerine Spacey, “30 seneyi aşkın önceki bu olayı hatırlamıyorum. Ancak dediği gibi davrandıysam çok sarhoş olduğum bir andaki bu davranışlarımdan ötürü en samimi özürlerimi borçluyum. Bunca yıl yaşattığım duygular için de özür diliyorum” demiş ve ‘hayatını eşcinsel bir erkek olarak sürdürmeyi seçtiğini’ açıklamıştı.

Ünlü oyuncu hakkında başka suçlamalar da ortaya atılmıştı.