‘Daha önce yanlış olduğunu anlamadım’: Öğretmenin ‘istismar dersi’ taciz vakasını ortaya çıkardı

Dokuz yaşındaki kız çocuğunun okulda aldığı ders, tacize uğradığını fark etmesini sağladı.

Hürriyet’ten İdris Emen’in haberine göre Gaziantep’te mahalle bakkalına alışveriş yapmaya giden E.Ö., eve geldiğinde bakkal B.K.’nın vücudunun değişik yerlerine dokunduğunu ailesine söyledi. Ailenin suç duyurusunda bulunması üzerine B. K. hakkında ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında ifade veren E.Ö., bakkalın daha önce de kendisine benzer davranışlarda bulunduğunu ama okulda gördüğü derse kadar bunun yanlış olduğunu anlamadığını söyledi.

‘Tanımadığınız biri size dokunduğunda ailenize söyleyin’

E.Ö.’nün cinsel istismar konusunda bilinçlenmesini sağlayan sınıf öğretmeni Bülent Kılıçoğlu verdiği dersi şöyle anlattı: “Hayat bilgisi dersinde, ‘Tanımadığımız kişilere karşı nasıl davranmalıyız’ adlı bir konu başlığımız var. Bu konu başlığında çocuklara kendilerini nasıl korumaları gerektiğini anlatıyoruz. Öğrencilerime ‘Başınıza bir olay geldiğinde ya da tanımadığınız biri size dokunduğunda mutlaka ailenize söyleyin’ diyorum. Çocuklar ‘özel bölge’, ‘yasak bölge’ gibi kavramları öğreniyor.”

İstismar sonucunda E.Ö.’nün ruh sağlığının bozulduğunu ifade eden avukat Şafak Yılmaz, “Çocukların suç olan eylemleri fark etmesi çok zordur. Duyarlı bir öğretmen sayesinde istismar olayı gün yüzüne çıktı. Bu tarz eğitimlerin yaygınlaşması lazım” dedi.

Mahkeme, E.Ö.’nün eğitim gördüğü okula bir yazı yazarak cinsel istismarla ilgili bir eğitim alıp almadığının sorulmasını talep ederek duruşmayı 16 Mayıs’a erteledi.