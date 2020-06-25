Daha önce gözlemlenmemiş astronomik bir nesne keşfedildi

Gök bilimciler, daha önce hiç gözlenmemiş astronomik bir nesne keşfetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, ABD ve İtalya’daki çekimsel dalga dedektörleriyle uluslararası bir ekip tarafından yapılan keşfin ayrıntıları, The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlandı.

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Nesnenin, ‘nötron yıldızı‘ olarak adlandırılan en büyük sönen yıldızdan daha büyük, bilinen en küçük kara delikten daha küçük olduğu belirtildi.

Evrende büyük nesnelerin çarpışmasının uzay zamanda yol açtığı anlık dalgalanmaları saptayan dedektörler, Ağustos 2019’da güneşten 23 kat büyük bir kara deliğin, güneşin 2,6 katı büyüklüğündeki bir nesneyle çarpıştığını tespit etti.

Gök bilimciler, küçük olan nesnenin, en büyük nötron yıldızdan daha fazla, gözlenen en küçük kara delikten daha az kütleye sahip olduğunu bildirdi.

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Araştırma ekibinde yer alan Cardiff Üniversitesi’nden Charlie Hoy, keşfin, nötron yıldızları ve kara deliklerin oluşumu hakkındaki görüşlerin gözden geçirilmesini gerektireceğini söyledi.

Nesnenin, büyük olasılıkla hafif bir kara delik olduğu ancak diğer olasılıkların da göz ardı edilmediği kaydedildi.

Evrende, kara delikten sonra en yoğun nesneler arasında gösterilen nötron yıldızının bir çay kaşığına eş değer parçasının, Dünya’da 4 milyar ton ağırlığında geleceği belirtiliyor.