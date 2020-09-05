Daha önce de darp etmiş: İzmit’te eşini boğarak öldüren adam gözaltında

İzmit’te bir adam, daha önce kendisini darp ettiğini belirterek şikayette bulunan eşini boğarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

Camide müezzinlik yapan 40 yaşındaki Zülküf Güneş, 28 Haziran Mahallesi’ndeki evlerinde dün gece saat 03:00 sıralarında 39 yaşındaki din görevlisi eşi Özlem Güneş’le kavga etti.

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DHA, Özlem Güneş’in kavga sırasında eşini boğazından bıçaklayarak yaraladığını öne sürdü. Zülküf Güneş, eşini boğarak öldürerek sabaha kadar cansız bedeninin başında bekledi.

Zülküf Güneş sabah saatlerinde polisi aradı. Polis, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Zülküf Güneş ise ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi edildi. Güneş gözaltına alındı.

Özlem Güneş’in daha önce eşi tarafından birçok kez darp edildiği, polise başvurarak şikayetçi olduğu öğrenildi.